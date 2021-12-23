Японские акции закрылись в плюсе, ведомые авиасектором и Уолл-стрит

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили сессию четверга ростом, повторив сильный итог торгов на Уолл-стрит, а оптимистичные данные южноафриканского исследования об омикроне подтолкнули вверх акции авиакомпаний.

Индекс Nikkei вырос на 0,83% до 28.798,37 пункта. Более широкий индекс Topix увеличился на 0,91% до 1.989,43 пункта.

С начала декабря Nikkei вырос на 2,66%.

"Некоторые позитивные новости из-за границы об омикроне свели на нет опасения по поводу воздействия вируса, несмотря на то, что Япония сообщила о первых случаях передачи штамма среди населения", - сказал Сейити Судзуки, главный аналитик рынка акций в исследовательском институте Токай.

Акции авиакомпаний выросли на 2,24% благодаря надеждам на то, что люди будут продолжать путешествовать, несмотря на новости о первом в Японии случае заражения омикроном.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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