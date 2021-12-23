Японские акции закрылись в плюсе, ведомые авиасектором и Уолл-стрит

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Videographer films an electronic board showing the graphs of exchange rates between the Japanese yen, the U.S. dollar and Euro outside a brokerage in Tokyo, Japan, July 6, 2015. The euro and stock prices fell sharply in Asia on Monday after the Greeks had overwhelmingly rejected austerity measures demanded in return for bailout money, putting in doubt its continued place in the single currency. U.S. equity futures dropped around 1.4 percent while Japan
Videographer films an electronic board showing the graphs of exchange rates between the Japanese yen, the U.S. dollar and Euro outside a brokerage in Tokyo, Japan, July 6, 2015. The euro and stock prices fell sharply in Asia on Monday after the Greeks had overwhelmingly rejected austerity measures demanded in return for bailout money, putting in doubt its continued place in the single currency. U.S. equity futures dropped around 1.4 percent while Japan's Nikkei shares fell 1.4 percent and MSCI's broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan dropped 0.5 percent. REUTERS/Yuya Shino

ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили сессию четверга ростом, повторив сильный итог торгов на Уолл-стрит, а оптимистичные данные южноафриканского исследования об омикроне подтолкнули вверх акции авиакомпаний.

Индекс Nikkei вырос на 0,83% до 28.798,37 пункта. Более широкий индекс Topix увеличился на 0,91% до 1.989,43 пункта.

С начала декабря Nikkei вырос на 2,66%.

"Некоторые позитивные новости из-за границы об омикроне свели на нет опасения по поводу воздействия вируса, несмотря на то, что Япония сообщила о первых случаях передачи штамма среди населения", - сказал Сейити Судзуки, главный аналитик рынка акций в исследовательском институте Токай.

Акции авиакомпаний выросли на 2,24% благодаря надеждам на то, что люди будут продолжать путешествовать, несмотря на новости о первом в Японии случае заражения омикроном.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy