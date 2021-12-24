Цены на Brent в минусе на ограниченных торгах; омикрон в фокусе внимания

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ТОКИО (Рейтер) - Цены на нефть снижаются в пятницу на слабых праздничных торгах после трехдневного ралли, инвесторы пытаются оценить влияние варианта коронавируса омикрон на спрос.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:33 МСК снизились на 0,52% до $76,45 за баррель, однако бенчмарк все еще может вырасти за неделю примерно на 4%.

Американские рынки закрыты в пятницу в связи с рождественскими праздниками.

Цены на нефть восстановились на этой неделе, поскольку опасения по поводу влияние высокозаразного варианта коронавируса омикрон на мировую экономику уменьшилось, а свежие данные свидетельствуют о том, что он вызывает более легкую форму заболевания, чем другие штаммы.

"Но инвесторы сохраняют осторожность на фоне роста числа случаев заражения, - сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.- Тем не менее, учитывая резкий рост цен на природный газ в Европе и Азии, нефть, вероятно, сохранит позитивный тон на фоне ожиданий, что некоторые отрасли промышленности перейдут с дорогого газа на нефть".

Рост числа буровых установок в США усилил давление на нефтяной рынок.

По данным энергетической компании Baker Hughes, на этой неделе количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло до самого высокого уровня с апреля 2020 года. Общее количество установок достигло 586, что предвещает рост добычи в ближайшие месяцы.

(Юка Обаяси. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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