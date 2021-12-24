Первые случаи омикрона в Токио толкнули Nikkei вниз

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся снижением в пятницу, поскольку настроения инвесторов ухудшились из-за выявления первых локальных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Токио.

Nikkei снизился на 0,05% до 28.782,59. За неделю он вырос на 0,83%. Более широкий Topix снизился на 0,13% до 1.986,78 пункта и вырос на 0,12% за неделю.

"Nikkei изменил курс после новостей о локальных заражениях омикроном в Токио. Инвесторы начали продавать акции, связанные с возобновлением экономической активности", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

Акции авиакомпаний и железнодорожных компаний снизились на 0,59% и 0,99%, соответственно.

(Дзунко Фудзита, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html