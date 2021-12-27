Розничные продажи в Японии в ноябре выросли, но риски омикрона сохраняются
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(Рейтер) - Розничные продажи в Японии в ноябре росли быстрее, чем ожидалось, из-за снижения числа случаев коронавируса, благодаря которому покупатели увеличили расходы на товары и услуги.
Парламент Японии на прошлой неделе принял чрезвычайный дополнительный бюджет для помощи экономике на сумму $317 миллиардов, включающий в себя прямые выплаты семьям и компаниям, притом что годовой бюджет страны на 2022 год, одобренный кабинетом министров, достиг рекордного объема в $940 миллиардов.
"Пока что потребители не слишком обеспокоены распространением омикрона, поскольку данные посещаемости магазинов все еще показывают рост", - говорит Масато Коикэ из Dai-ichi Life.
"Но если число новых случаев заражения подскочит... на данный момент существует риск или вероятность того, что потребление будет подавлено омикроном", - добавляет Коикэ, отмечая, что возвращающиеся на родину путешественники в сезон отпусков могут стать распространителями вируса.
Розничные продажи выросли на 1,9% в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, показали правительственные данные в понедельник, что выше среднего прогноза экономистов в 1,7% и роста на 0,9% в октябре.
(Кантаро Комия и Ёсифуми Такемото. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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