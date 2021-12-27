Японские акции в минусе на фоне опасений из-за омикрона, SoftBank упал

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A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino
A man walks past the logo of Japan Exchange Group Inc. at the Tokyo Stock Exchange (TSE) in Tokyo August 26, 2015. Asian stocks fell on Wednesday as investors feared fresh rate cuts in China would not be enough to stabilize its cooling economy or halt a collapse in its stock markets. REUTERS/Yuya Shino

ТОКИО (Рейтер) - Японские акции в понедельник закончили торги снижением, так как опасения по поводу ущерба от коронавирусного штамма омикрон нивелировали рост акций крупных технологических компаний; акции SoftBank Group возглавили группу аутсайдеров,

Индекс Nikkei снизился на 0,37% до 28.676,46 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,45% до 1.977,90 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 3,45%.

Подъем в технологическом секторе возглавили акции Tokyo Electron и Nikon Corp, подорожавшие на 2,09% и 1,98%. Лидерами общего снижения на фондовом рынке стали бумаги Z Holdings Corp и SoftBank Group.

Акции глобального технологического инвестора SoftBank Group упали на 2,96% на фоне новостей о том, что банк Credit Suisse через американские суды запрашивает информацию, которая может привести к подаче судебного иска в Великобритании против SoftBank с требованием вернуть средства инвесторов, пострадавших от краха финансовой компании Greensill.

"У нас нет событий, двигающих рынок, ни в стране, ни за рубежом, и многие инвесторы все еще в отпуске, трудно делать активные ставки", - сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

Объем торгов акциями на главной площадке Токийской фондовой биржи составил 0,78 миллиарда, по сравнению со средним показателем в 1,19 миллиарда за последние 30 дней.

"В такой обстановке инвесторы решили сделать ставку на определенную группу акций, которые были связаны с производителями чипов, а любые другие акции продавались под предлогом опасений из-за омикрона", - добавил Камада.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy