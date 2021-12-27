Японские акции в минусе на фоне опасений из-за омикрона, SoftBank упал

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции в понедельник закончили торги снижением, так как опасения по поводу ущерба от коронавирусного штамма омикрон нивелировали рост акций крупных технологических компаний; акции SoftBank Group возглавили группу аутсайдеров,

Индекс Nikkei снизился на 0,37% до 28.676,46 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,45% до 1.977,90 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 3,45%.

Подъем в технологическом секторе возглавили акции Tokyo Electron и Nikon Corp, подорожавшие на 2,09% и 1,98%. Лидерами общего снижения на фондовом рынке стали бумаги Z Holdings Corp и SoftBank Group.

Акции глобального технологического инвестора SoftBank Group упали на 2,96% на фоне новостей о том, что банк Credit Suisse через американские суды запрашивает информацию, которая может привести к подаче судебного иска в Великобритании против SoftBank с требованием вернуть средства инвесторов, пострадавших от краха финансовой компании Greensill.

"У нас нет событий, двигающих рынок, ни в стране, ни за рубежом, и многие инвесторы все еще в отпуске, трудно делать активные ставки", - сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

Объем торгов акциями на главной площадке Токийской фондовой биржи составил 0,78 миллиарда, по сравнению со средним показателем в 1,19 миллиарда за последние 30 дней.

"В такой обстановке инвесторы решили сделать ставку на определенную группу акций, которые были связаны с производителями чипов, а любые другие акции продавались под предлогом опасений из-за омикрона", - добавил Камада.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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