Безопасная иена отошла к месячному минимуму на фоне ослабления страхов вокруг омикрона
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ТОКИО (Рейтер) - Иена отступила к месячному минимуму в паре с долларом во вторник, поскольку инвесторы растеряли интерес к активам-убежищам после ралли Уолл-стрит до рекордного максимума, отодвинувшего на задний план опасения о штамме омикрон.
Японская иена подешевела на 0,03% к доллару до 114,87 иены к 9:23 МСК, отметившись в ходе сессии на отметке 114.935 впервые с 26 ноября.
Доллар США, также считающийся безопасным активом, торговался чуть выше нижней границы установившегося в декабре диапазона по отношению к корзине основных валют-соперников. Валюта получила небольшую поддержку на фоне ожиданий вероятного повышения процентной ставки ФРС уже в марте.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют держался возле 96,086, мало меняясь в сравнении с предыдущей сессией.
"Рынки во всем мире настроены оптимистично в отношении сдержанного влияния штамма омикрон на экономику", - сказал Осаму Такасима из Citigroup.
Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,3432.
Австралийский доллар подорожал на 0,12% до $0,7243, евро был малоподвижен на уровне $1,1324.
(Кевин Бакленд. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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