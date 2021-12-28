Безопасная иена отошла к месячному минимуму на фоне ослабления страхов вокруг омикрона

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ТОКИО (Рейтер) - Иена отступила к месячному минимуму в паре с долларом во вторник, поскольку инвесторы растеряли интерес к активам-убежищам после ралли Уолл-стрит до рекордного максимума, отодвинувшего на задний план опасения о штамме омикрон.

Японская иена подешевела на 0,03%​ к доллару до 114,87 иены к 9:23 МСК, отметившись в ходе сессии на отметке 114.935 впервые с 26 ноября.

Доллар США, также считающийся безопасным активом, торговался чуть выше нижней границы установившегося в декабре диапазона по отношению к корзине основных валют-соперников. Валюта получила небольшую поддержку на фоне ожиданий вероятного повышения процентной ставки ФРС уже в марте.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют держался возле 96,086​, мало меняясь в сравнении с предыдущей сессией.

"Рынки во всем мире настроены оптимистично в отношении сдержанного влияния штамма омикрон на экономику", - сказал Осаму Такасима из Citigroup.

Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,3432​.

Австралийский доллар подорожал на 0,12% до $0,7243​, евро был малоподвижен на уровне $1,1324​.

(Кевин Бакленд. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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