Nikkei достиг месячного пика вслед за рекордом Уолл-стрит

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ТОКИО (Рейтер) - Японский Nikkei во вторник достиг месячного максимума во главе с акциями технологических гигантов после того, как американский индекс S&P обновил рекорд закрытия благодаря данным о розничных продажах в США.

Промышленное производство в Японии в ноябре показало само быстрые темпы роста за всю историю подсчетов и обогнало прогнозы благодаря устранению проблем в глобальной цепочке поставок.

Индекс акций Nikkei вырос на 1,37% до 29.069,16 пунктов, максимума с 25 ноября. Более широкий Topix поднялся на 1,37% до 2.005,02 пункта.

"Настроения улучшились благодаря росту акций США накануне. Японский рынок сохранит динамику, если рынок США останется сильным", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

"Но большинство участников рынка делают короткие ставки, и много долгосрочных позиций могут быть закрыты в преддверии праздников в рамках фиксации прибыли, если рынок продолжит расти".

Акции технологических компаний возглавили подъем. Бумаги Tokyo Electron выросли на 1,81%, Daikin Industries - на 2,7%, а Fanuc - на 2,47%.

(Дзюнко Фудзита, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

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