Индекс Nikkei отошел от месячного пика, акции связанных с чипами компаний в минусе

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei снизился в среду, отступив от месячного максимума предыдущей сессии, так как акции компаний, связанных с производством микросхем, перешли к снижению вслед за американскими коллегами.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 0,56% до 28.906,88. На предыдущей сессии индекс отметился на внутридневном максимуме с 26 ноября на уровне 29.121,01.

Более широкий индекс Topix опустился на 0,30%, индекс акций роста сбавил 0,63%, в то время как индекс недооцененных акций закрылся без изменений.

Акции производителей чипов возглавили снижение в индексе Nikkei, при этом бумаги Tokyo Electron просели на 0,97%. Акции Trend Micro упали на 2,99%, а бумаги Advantest - на 1,63%.

(Кевин Бакленд. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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