Nikkei отметил максимум предновогоднего закрытия с 1980-х

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ТОКИО (Рейтер) - Индекс Nikkei завершил торги в четверг самым высоким для последних дней года уровнем закрытия со времен пузыря на фондовом рынке Японии в 1980-х, несмотря на небольшие потери из-за вялой торговли в преддверии четырех дней выходных.

Индекс упал на 0,40% до 28.791,71, при этом на каждую из подорожавших акций пришлось около 12 снизившихся.

Более широкий индекс Topix сбавил 0,33% до 1992,33, но также показал лучшее закрытие последней сессии года с 1989-го, по итогам 2021 года зафиксировав общий рост на 10,4%.

За этот год индекс Nikkei вырос на 4,9% благодаря финансовым и денежно-кредитным стимулам, а также оптимизму в отношении восстановления экономики после пандемии, которое толкнуло акции вверх до рекордных пиков во всем мире.

"Похоже, что штамм омикрон не станет большим шоком для рынков, (и) инвесторов, кажется, не волнует перспектива двух или трех повышений процентной ставки ФРС в следующем году", - сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Максимум Nikkei в 2021 году пришелся на сентябрь - бенчмарк достиг 30.795,78 впервые с 1990 года, когда произошел обвал фондового рынка, положивший начало "потерянному десятилетию", банковскому кризису, годам дефляции и слабому внутреннему спросу, от которых Япония все еще не оправилась.

Акции оператора магазинов бренда Uniqlo Fast Retailing возглавили снижение в четверг, опустившись на 0,55%, тогда как бумаги Nintendo подешевели на 2,03%, а производителя соусов Kikkoman - на 2,13%.

Акции SoftBank Group в четверг продемонстрировали сильнейший среди других бумаг рост по индексным пунктам, поднявшись на 1,46%. Лидером роста в процентном отношении стали акции Z Holdings, ранее известной как Yahoo Japan, подскочившие на 3,33%.

(Кевин Бакленд, бюро Рейтер в Токио. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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