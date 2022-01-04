Доллар обновил максимум 5 лет к иене, доходность гособлигаций США растет

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Доллар достиг максимального почти за пять лет уровня по отношению к японской иене во вторник, так как ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системой подтолкнули вверх доходность казначейских облигаций США, несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Японская иена подешевела на 0,32%​ к доллару до 115,69 иены к 10:20 МСК. Ранее в ходе сессии доллар достиг максимального с 11 января 2017 года значения в 115,815 иены, отразив скачок доходности долгосрочных казначейских облигаций США, которая поднялась на 12,5 базисных пункта и достигла 1,6420% впервые с 24 ноября.

Денежные рынки ожидают первого повышения ставки в США к маю и еще двух повышений к концу 2022 года.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,11% до 96,317​.

"Рынок закладывает в цены более агрессивный сценарий повышения ставок в США - или, по крайней мере, риск этого - в 2022 году, и это остается ключевым фактором поддержки доллара", - сказал Синитиро Кадота из Barclays.

"Ключевой вопрос на этот год - куда пойдет инфляция, когда она достигнет пика?".

Евро снизился на 0,07% до $1,1286​, в то время как фунт стерлингов опустился на 0,06% до $1,3463​.

Австралийский доллар подорожал на 0,17% до $0,7203​.

Признаки того, что штамм коронавируса омикрон вызывает менее тяжелые заболевания, чем такие штаммы, как дельта, поддержали акции и доходность облигаций, и это может стать доминирующим фактором рынка в течение января, написал аналитик OANDA Джеффри Халли.

Что касается пары доллар-иена, "если предположить, что доходность (бондов) в США останется высокой, ничто не остановит рост до 118,00 в ближайшие недели", полагает он.

(Кевин Бакленд. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html