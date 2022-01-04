АНАЛИЗ-Омикрон станет проверкой антиковидных мер на Олимпиаде в Пекине

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FILE PHOTO: Workers in PPE stand next to the Olympic rings inside the closed loop area near the National Stadium, or the Bird
FILE PHOTO: Workers in PPE stand next to the Olympic rings inside the closed loop area near the National Stadium, or the Bird's Nest, where the opening and closing ceremonies of Beijing 2022 Winter Olympics will be held, in Beijing, China December 30, 2021. REUTERS/Thomas Peter

ПЕКИН (Рейтер) - Старания китайских властей не допустить вспышки COVID-19 на предстоящих Зимних олимпийских играх-2022 путем изоляции всех участников внутри системы "замкнутого цикла" будут подвергнуты проверке на прочность в условиях распространения высокозаразного штамма коронавируса.

Лишь несколько случаев заболевания омикроном регистрируются в Китае сейчас, и стране в значительной степени удалось сдержать COVID-19 с момента его первого обнаружения в городе Ухане два года назад. Власти придерживаются политики абсолютной нетерпимости к коронавирусу, которая предусматривает тщательное отслеживание контактов, жесткие меры и ограничения на поездки, что резко сократило поток приезжающих из-за рубежа.

Однако на Олимпиаду, которая начнется 4 февраля, приедут более 2.000 иностранных спортсменов, а также еще 25.000 членов делегаций и других "заинтересованных лиц". Организаторы не уточнили, сколько из них будет находиться в так называемом "замкнутом цикле".

Организаторы считают, что меры "могут обеспечить безопасное и своевременное проведение зимней Олимпиады и Паралимпийских игр", сказал Янь Цзяронг, представитель организационного комитета, на пресс-конференции в прошлый четверг.

Ограничения на олимпийских объектах в Пекине и в Чжанцзякоу - в соседней провинции Хэбэй - будут намного жестче, чем на Олимпийских играх в Токио прошлым летом.

Ключевым моментом планирования является строго соблюдаемый "замкнутый цикл", который предусматривает физическое отделение персонала Олимпийских игр от местного населения, при этом иностранные участники должны будут прилетать непосредственно в зону изоляции и отбывать прямо оттуда, в том числе с использованием специального транспорта.

На Играх в Токио, проходивших в условиях распространения штамма дельта, строго соблюдалась система изоляции, выстроенная по принципу "пузыря". Местные жители - журналисты и волонтеры - могли входить и выходить в него по желанию, а некоторые из иностранных гостей могли покинуть "пузырь" после пребывания в стране в течение 14 дней и многократного отрицательного результата теста на вирус.

Однако штамм омикрон, по-видимому, гораздо более заразен, чем другие варианты коронавируса, и сейчас вызвал рекордный рост заболеваемости COVID-19 во всем мире, что влияет на спортивный календарь.

Национальная хоккейная лига Северной Америки, которая уже отложила 90 матчей, объявила, что не отправит своих игроков на олимпийский хоккейный турнир из-за проблем с расписанием, вызванных COVID-19. Гендиректор Олимпийского комитета Канады сказал в пятницу, что его все больше беспокоит, смогут ли Игры пройти так, как планировалось.

"Это спринт. Это чрезвычайно заразно и быстро", - сказала об омикроне Ирен Петерсен, профессор эпидемиологии Лондонского университетского колледжа.

По ее словам, Климатическая конференция ООН в Глазго этой осенью показала, что можно сдержать распространение вируса во время крупномасштабного международного мероприятия с помощью тестов.

"Однако то было в эпоху дельты ... мы не видели ничего подобного омикрону", - отметила она.

МАЛО СЛУЧАЕВ НА ПРОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Организаторы Олимпиады-2022 говорят, что тестовые мероприятия, проведенные ранее с участием около 2.000 зарубежных участников, показали эффективность введенных китайскими властями антиковидных мер. В Пекине было зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания среди спортсменов во время пробных соревнований.

"Система разработана таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность заражения вирусом китайцев", - сказал Яньчжун Хуан из Совета по международным отношениям, аналитического центра США.

Тем не менее, риск возрастет, когда начнется Олимпиада, сказал он - "не только потому, что китайцы в значительной степени весьма уязвимы к этим вспышкам, потому что большинство людей не подвергались воздействию вируса, но и потому, что китайская вакцина оказалась не очень эффективной в предотвращении новых заражений". От коронавируса привиты около 85% населения КНР, в основном вакцинами китайских фармкомпаний Sinopharm и Sinovac.

ПУЗЫРИ И ТЕСТЫ

Как и в Токио, на Зимние игры в Пекине не будут допущены иностранные зрители, а возможность "поболеть" на трибунах для китайцев, скорее всего, будет ограничена.

Участники Олимпийских игр должны повторно сдать отрицательный результат на коронавирус, прежде чем им разрешат сесть на специально организованные рейсы в Пекин. По прибытии участники - если они не вакцинированы - отправятся на трехнедельный карантин. Все участники будут проходить ежедневное тестирование.

Однако такие тесты могут не выявить случаи заболевания в течение инкубационного периода вируса, и организаторы признали, что ожидают "определенного числа" заражений COVID-19, учитывая большое количество приезжающих из других стран.

По словам Майкла Бейкера, профессора общественного здравоохранения Университета Отаго в Веллингтоне, сочетание двух факторов - прибытия спортсменов из десятков разных стран и плотной концентрации участников и персонала Олимпиады - создает трудности, усугубляемые более высокой трансмиссивностью и более коротким периодом инкубации дельты и омикрона.

"Таким образом, будет трудно сдержать вспышки во время Олимпийских игр, и существует риск передачи инфекции между участниками Игр, а также более широко - местному населению".

(Габриэль Кроссли и Мартин Куин Поллард. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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Reuters