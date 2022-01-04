АНАЛИЗ-Омикрон станет проверкой антиковидных мер на Олимпиаде в Пекине

Новости





ПЕКИН (Рейтер) - Старания китайских властей не допустить вспышки COVID-19 на предстоящих Зимних олимпийских играх-2022 путем изоляции всех участников внутри системы "замкнутого цикла" будут подвергнуты проверке на прочность в условиях распространения высокозаразного штамма коронавируса.

Лишь несколько случаев заболевания омикроном регистрируются в Китае сейчас, и стране в значительной степени удалось сдержать COVID-19 с момента его первого обнаружения в городе Ухане два года назад. Власти придерживаются политики абсолютной нетерпимости к коронавирусу, которая предусматривает тщательное отслеживание контактов, жесткие меры и ограничения на поездки, что резко сократило поток приезжающих из-за рубежа.

Однако на Олимпиаду, которая начнется 4 февраля, приедут более 2.000 иностранных спортсменов, а также еще 25.000 членов делегаций и других "заинтересованных лиц". Организаторы не уточнили, сколько из них будет находиться в так называемом "замкнутом цикле".

Организаторы считают, что меры "могут обеспечить безопасное и своевременное проведение зимней Олимпиады и Паралимпийских игр", сказал Янь Цзяронг, представитель организационного комитета, на пресс-конференции в прошлый четверг.

Ограничения на олимпийских объектах в Пекине и в Чжанцзякоу - в соседней провинции Хэбэй - будут намного жестче, чем на Олимпийских играх в Токио прошлым летом.

Ключевым моментом планирования является строго соблюдаемый "замкнутый цикл", который предусматривает физическое отделение персонала Олимпийских игр от местного населения, при этом иностранные участники должны будут прилетать непосредственно в зону изоляции и отбывать прямо оттуда, в том числе с использованием специального транспорта.

На Играх в Токио, проходивших в условиях распространения штамма дельта, строго соблюдалась система изоляции, выстроенная по принципу "пузыря". Местные жители - журналисты и волонтеры - могли входить и выходить в него по желанию, а некоторые из иностранных гостей могли покинуть "пузырь" после пребывания в стране в течение 14 дней и многократного отрицательного результата теста на вирус.

Однако штамм омикрон, по-видимому, гораздо более заразен, чем другие варианты коронавируса, и сейчас вызвал рекордный рост заболеваемости COVID-19 во всем мире, что влияет на спортивный календарь.

Национальная хоккейная лига Северной Америки, которая уже отложила 90 матчей, объявила, что не отправит своих игроков на олимпийский хоккейный турнир из-за проблем с расписанием, вызванных COVID-19. Гендиректор Олимпийского комитета Канады сказал в пятницу, что его все больше беспокоит, смогут ли Игры пройти так, как планировалось.

"Это спринт. Это чрезвычайно заразно и быстро", - сказала об омикроне Ирен Петерсен, профессор эпидемиологии Лондонского университетского колледжа.

По ее словам, Климатическая конференция ООН в Глазго этой осенью показала, что можно сдержать распространение вируса во время крупномасштабного международного мероприятия с помощью тестов.

"Однако то было в эпоху дельты ... мы не видели ничего подобного омикрону", - отметила она.

МАЛО СЛУЧАЕВ НА ПРОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Организаторы Олимпиады-2022 говорят, что тестовые мероприятия, проведенные ранее с участием около 2.000 зарубежных участников, показали эффективность введенных китайскими властями антиковидных мер. В Пекине было зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания среди спортсменов во время пробных соревнований.

"Система разработана таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность заражения вирусом китайцев", - сказал Яньчжун Хуан из Совета по международным отношениям, аналитического центра США.

Тем не менее, риск возрастет, когда начнется Олимпиада, сказал он - "не только потому, что китайцы в значительной степени весьма уязвимы к этим вспышкам, потому что большинство людей не подвергались воздействию вируса, но и потому, что китайская вакцина оказалась не очень эффективной в предотвращении новых заражений". От коронавируса привиты около 85% населения КНР, в основном вакцинами китайских фармкомпаний Sinopharm и Sinovac.

ПУЗЫРИ И ТЕСТЫ

Как и в Токио, на Зимние игры в Пекине не будут допущены иностранные зрители, а возможность "поболеть" на трибунах для китайцев, скорее всего, будет ограничена.

Участники Олимпийских игр должны повторно сдать отрицательный результат на коронавирус, прежде чем им разрешат сесть на специально организованные рейсы в Пекин. По прибытии участники - если они не вакцинированы - отправятся на трехнедельный карантин. Все участники будут проходить ежедневное тестирование.

Однако такие тесты могут не выявить случаи заболевания в течение инкубационного периода вируса, и организаторы признали, что ожидают "определенного числа" заражений COVID-19, учитывая большое количество приезжающих из других стран.

По словам Майкла Бейкера, профессора общественного здравоохранения Университета Отаго в Веллингтоне, сочетание двух факторов - прибытия спортсменов из десятков разных стран и плотной концентрации участников и персонала Олимпиады - создает трудности, усугубляемые более высокой трансмиссивностью и более коротким периодом инкубации дельты и омикрона.

"Таким образом, будет трудно сдержать вспышки во время Олимпийских игр, и существует риск передачи инфекции между участниками Игр, а также более широко - местному населению".

(Габриэль Кроссли и Мартин Куин Поллард. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html