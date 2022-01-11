Доллар США стабилизировался, в фокусе - выступление Пауэлла
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ТОКИО (Рейтер) -Доллар США торгуется без внятной динамики во вторник, так как трейдеры ожидают подсказок о сроках и темпах нормализации денежно-кредитной политики от главы ФРС Джерома Пауэлла.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 15:33 МСК снизился на 0,08% до 95,911.
Во вступительных заметках к выступлению в банковском комитете Сената, опубликованных в понедельник, Пауэлл обещает предотвратить закрепление высокой инфляции, но не сообщает о планах относительно денежно-кредитной политики.
Во вторник Пауэлл будет участвовать в слушаниях об утверждении его кандидатуры на второй четырехлетний срок в качестве главы ФРС и ответит на вопросы сенаторов.
Джоэл Крюгер, валютный стратег LMAX Digital, сказал, что инвесторы будут прислушиваться к любой информации об отношении ФРС к инфляции.
Стратеги TD Securities считают, что, похоже, ФРС настроена на более высокие ставки и более быстрое сокращение баланса после окончания экстренных покупок облигаций.
Они ожидают первого повышения ставки ФРС в июне, но говорят, что, возможно, оно произойдет уже в марте.
Евро вырос на 0,07% до $1,1332. Фунт стерлингов поднялся на 0,08% до $1,3586
Швейцарский франк подорожал к доллару на 0,08% до $0,9265. В паре с евро валюта мало менялась и торговалась вблизи 1,05 <EURCHF=EBS>.
Франк выступает в качестве валюты-убежища для хеджирования политических рисков в Италии, считают аналитики ING. Итальянский парламент в конце января выберет на своей сессии президента страны, и премьер-министр Марио Драги считается ведущим кандидатом - таким образом, пост главы правительства может оказаться вакантным.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Кевин Бакленд. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html