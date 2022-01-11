Nikkei упал вслед за Уолл-стрит на фоне ожиданий повышения ставки ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei во вторник закрылся снижением примерно на 1%, повторив динамику Уолл-стрит, на фоне осторожности в отношении возможного повышения ставки ФРС уже в марте, в то время как рост доходности гособлигаций привел к распродаже технологических акций.

Индекс Nikkei упал на 0,9% до 28.222,48 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,44% до 1.986,82 пункта. С начала января Nikkei вырос на 1,09%.

"Японский рынок оказался под влиянием слабого финиша Уолл-стрит в течение двух сессий подряд, а настроения инвесторов были настороженными в отношении перспектив денежно-кредитной политики США", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

"Трудно делать активные ставки в преддверии данных CPI, которые будут опубликованы в США", - добавил Арисава.

Лидерами снижения стали бумаги Keyence, Shiseido Co и Taiyo Yuden, подешевевшие на 7%, 5% и 4% соответственно.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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