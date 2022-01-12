Доллар в минусе после успокаивающих комментариев Пауэлла, рынки ждут CPI
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ТОКИО (Рейтер) - Доллар упал до самого низкого уровня с середины ноября по отношению к основным соперникам в среду, после того как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что для принятия решения о сокращении баланса центрального банка на $9 триллионов может потребоваться несколько месяцев.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:30 МСК снизился на 0,07% до 95,553.
"Хотя Пауэлл не развеял заложенные в цены ожидания рынка в отношении повышения ставки ФРС, мы, безусловно, увидели облегчение на рынках, - пишет Крис Уэстон из Pepperstone. - (Он) попытался устранить убеждение, что ФРС застряла на одном установленном пути".
По словам аналитика, риски растут, оказывая давление как на доллар, так и на безопасную иену.
Позже сегодня будут опубликованы данные о потребительской инфляции в США. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен составит 7% в годовом исчислении, что усилит аргументы в пользу скорого повышения ставок.
"Осси" подорожал на 0,12% до $0,7218. Новозеландский доллар поднялся на 0,1% до $0,6793.
Евро вырос на 0,09% до $1,1374. Фунт стерлингов поднялся на 0,05% до $1,3642.
Японская иена подешевела на 0,03% к доллару до 115,31 иены.
Юань на материковом рынке вырос на 0,14% до 6,3647, на офшорном рынке - подорожал 0,09% до 6,3701.
Биткоин торговался возле $42.731,97, эфириум поднялся на 0,08% до $3.245,48.
(Кевин Бакленд. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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