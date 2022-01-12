КНР повторно тестирует на COVID 14 млн жителей Тяньцзиня в попытке сдержать омикрон

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A medical worker in protective suit collects a swab from a resident for nucleic acid testing at a makeshift testing site for the coronavirus disease (COVID-19), after local cases of the Omicron variant were detected in Tianjin, China January 11, 2022. Picture taken January 11, 2022. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.
A medical worker in protective suit collects a swab from a resident for nucleic acid testing at a makeshift testing site for the coronavirus disease (COVID-19), after local cases of the Omicron variant were detected in Tianjin, China January 11, 2022. Picture taken January 11, 2022. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

ПЕКИН (Рейтер) - Новый раунд тестирования 14-миллионного населения китайского города Тяньцзиня на коронавирус начался в среду, в то время как финансовые аналитики предупреждают о растущих экономических издержках политики "нулевой терпимости" к вирусу для Китая.

Власти КНР пытаются предотвратить распространение высокозаразного варианта омикрон в преддверии Лунного Нового года в конце января, при этом Пекин готовится к проведению Зимних олимпийских игр, которые должны начаться 4 февраля.

Японский автопроизводитель Toyota сообщил, что завод его совместного предприятия в Тяньцзине приостановлен с понедельника, так как работа поставщиков пострадала из-за обязательного тестирования жителей на COVID.

Выезд людей из города ограничен, в то время как в Аньяне - очаге еще одной вспышки омикрона - на время массового тестирования жителям предписано не покидать дома, кроме как для сдачи анализа.

Китаю, скорее всего, придется ужесточить ограничения, чтобы сдержать распространение омикрона, говорится в записке Goldman Sachs. Аналитики банка понизили прогноз роста ВВП Китая в 2022 году до 4,3% с 4,8%.

(Тони Манро, Роксана Лю, Стелла Цю и Элла Цао в Пекине, Тим Келли в Токио. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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Reuters