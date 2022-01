Японские индексы выросли вслед за Уолл-стрит после выступления Пауэлла

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские индексы выросли в среду, поскольку инвесторы расхватали подешевевшие акции после того, как не столь ястребиные комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла помогли Уолл-стрит восстановить позиции.

Индекс Nikkei закрылся подъемом на 1,92% на отметке 28.765,66, что является самым большим дневным приростом с 21 декабря, а более широкий индекс Topix вырос на 1,64% до 2.019,36 после снижения в течение трех сессий подряд.

Подъем возглавили акции Inpex Corp, SoftBank Group Corp и Sumco Corp, подорожавшие на 6,77%, 6,03% и 5,33% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Eisai Co Ltd, Tokyo Gas Co Ltd и Shinsei Bank Ltd, подешевевшие на 2,6​%, 1,52% и 1,46% соответственно.

"Комментарии Пауэлла были не такими "ястребиными", как мы ожидали, и это способствовало росту американских акций, а японский рынок последовал их примеру, - сказал Икуо Мицуи из Aizawa Securities. - Но этот импульс может продлиться недолго, потому что есть еще статистика о потребительских ценах в США, и в зависимости от нее американский рынок может снизиться, что повлияет и на японский рынок".

Данные о потребительской инфляции в США будут опубликованы в 16.30 МСК. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен за декабрь составит 7% в годовом исчислении, что усилит аргументы в пользу скорого повышения ставок.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

