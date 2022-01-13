Индекс Nikkei снизился на фоне волны омикрона, распродажи акций ритейлеров

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei снизился в четверг, так как рост числа случаев заболевания коронавирусом спровоцировал распродажу акций ритейлеров и других поставщиков услуг; бумаги технологических компаний также подешевели.

Индекс Nikkei потерял 0,96%, закрывшись на отметке 28.489,13. Более широкий индекс снизился на 0,68%.

В среду число случаев заражения COVID-19 в Токио и Осаке достигло максимума четырех месяцев, что показывает влияние штамма омикрон. Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сказал, что Япония должна подготовиться к тому, что быстрое распространение коронавируса будет продолжаться.

"Инвесторы начинают думать, что нормализация экономики будет отложена, и это омрачает настроения", - сказал участник рынка.

Розничный конгломерат Aeon и оператор кинотеатров Toho возглавили снижение в индексе Nikkei, упав на 5,70% и 5,50% соответственно. Бумаги оператора магазинов Uniqlo - Fast Retailing - снизились на 1,92%, став лидером снижения по индексным пунктам.

Технологический сектор снизился, несмотря на то что начал торги на положительной территории. Акции производителя электрооборудования YASKAWA подешевели на 6,29%, показав самое сильное падение в процентном отношении в индексе Nikkei за день. Акции Olympus опустились на 4,99%.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Анна Бахтина.)

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