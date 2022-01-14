Доллар дешевеет, готовится к худшей динамике за неделю

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СИДНЕЙ (Рейтер) - Доллар готовится к самому сильному недельному снижению более чем за год в пятницу, так как инвесторы сократили объем длинных позиций и полагают, что несколько повышений процентной ставки центробанком США уже полностью заложены в цену.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:59 МСК снизился на 0,09% до 94,705​, готовясь показать самое сильное процентное снижение за неделю с декабря 2020 года и приостановив ралли, длившееся примерно шесть месяцев.

"Похоже, инвесторы сигнализируют о том, что прекращение количественного смягчения, четыре повышения ставки и начало количественного ужесточения денежно-кредитной политики, и всё это за девять месяцев - это настолько агрессивные планы, что они ограничат возможности дальнейшего повышения ставок", - сказал Дерек Холпенни из MUFG.

Евро вырос на 0,13% до $1,1468, выйдя из диапазона, в котором валюта торговалась с конца ноября.

Японская иена подорожала на 0,34%​ к доллару до 113,78 иены.

Считающаяся безопасным активом, иена выиграла от падения мировых акций, в то время как Банк Японии обдумывает способы сигнализировать о возможном повышении ставок.

Валюты-антиподы также вырвались из своих диапазонов, и в этом месяце трейдеры будут внимательно следить за трудовой статистикой и данными об инфляции в Австралии и Новой Зеландии, чтобы понять, что может спровоцировать дальнейшие сдвиги в риторике центробанков. [AUD/]

Австралийский доллар торговался у $0,7282, мало меняясь. Новозеландский доллар поднялся на 0,07% до $0,6865​.

Фунт стерлингов также подрос, вопреки политическому кризису, из-за которого премьер-министр Борис Джонсон может лишиться своего поста, на фоне уверенности в том, что британская экономика сможет выдержать вспышку заболеваемости коронавирусом, а Банк Англии может повысить ставки в феврале.

Фунт стерлингов поднялся на 0,17% до $1,3728​, выше 200-дневной средней скользящей. [GBP/]

(Том Уэстбрук при участии Кевина Бакленжа в Токио. Перевела Анна Бахтина.)

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