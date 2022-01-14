Nikkei упал, инвесторы теряют интерес к японским акциям на фоне ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся снижением в пятницу во главе с акциями техгигантов вслед за слабым завершением торгов Уолл-стрит, в то время как опасения о влиянии штамма омикрон сдерживают аппетит к риску.

Индекс Nikkei снизился на 1,28% до 28.124,28, показав в ходе торгов падение более чем на 2% почти до четырехнедельного минимума. Более широкий индекс Topix потерял 1,39%, закрывшись на уровне 1.977,66.

За неделю в целом Nikkei снизился на 1,2%, индекс Topix - на 0,9%.

"Японский рынок сегодня сильно обвалился, сильнее, чем индексы Dow и S&P. Настроения омрачены ожидаемым повышением ставок в Соединенных Штатах, поэтому покупатели не очень заинтересованы в японских акциях", - сказал Джун Морита из Chibagin Asset Management.

Все основные индексы Уолл-стрит закрылись снижением, при этом технологический Nasdaq возглавил падение после трехдневного ралли на фоне сигналов о том, что Федеральная резервная система США повысит ставки уже в марте. [.N][MKTS/GLOB]

Бумаги производителя роботов Fanuc упали на 5,12%, компании Daikin Industries, выпускающей кондиционеры - на 2,77%.

Акции Fast Retailing двигались вразрез с трендом тяжеловесов индекса, подскочив на 8,07%, поскольку владелец магазинов одежды Uniqlo сообщил, что придется поднять цены на некоторые товары из-за более высоких затрат на сырье и доставку.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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