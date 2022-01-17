Нефть дешевеет на фоне роста добычи в Ливии

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ЛОНДОН (Рейтер) -Цены на нефть снижаются в понедельник на фоне роста добычи в Ливии.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 15:40 МСК снизились на 0,37% до $85,74 за баррель, марки WTI - на 0,1% до $83,74 за баррель.

Ранее в ходе сессии фьючерс на нефть марки Brent достиг $86,71, максимума с 3 октября 2018 года, а цена североамериканской нефти отметилась возле $84,78, максимума с 10 ноября 2021 года.

Ажиотажные покупки нефти, вызванные перебоями в поставках и признаками того, что вариант COVID-19 омикрон окажется не таким разрушительным для спроса на топливо, как опасались, подтолкнули некоторые сорта сырой нефти к многолетним максимумам, что говорит о том, что ралли фьючерсов на нефть марки Brent может сохраниться еще некоторое время, говорят трейдеры.

Общий объем добычи нефти в Ливии вернулся к уровню 1,2 миллиона баррелей в сутки, по данным Национальной нефтяной корпорации. На прошлой неделе из-за блокады западных месторождений добыча в Ливии составляла около 900.000 баррелей в сутки.

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(Бозоргмер Шарафедин в Лондоне, Юка Обаяси в Токио и Рослан Хасауна в Сингапуре. Перевел Алексей Кузьмин. Редакторы Анна Козлова, Марина Боброва)

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