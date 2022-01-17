КНДР запустила две баллистические ракеты с аэродрома в Пхеньяне -- Ю.Корея

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СЕУЛ (Рейтер) - Северная Корея, предположительно, запустила в понедельник две баллистические ракеты малой дальности с аэродрома в Пхеньяне, сообщили военные Южной Кореи. Испытания стали четвертыми с начала января и указывают на расширяющийся ракетный арсенал КНДР.

Япония также сообщила об этом запуске, а главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно осудил его как угрозу миру и безопасности.

Менее чем за две недели Северная Корея, обладающая ядерным оружием, провела три других ракетных испытания, что является необычайно частой серией запусков. Пхеньян сообщил, что в двух из них участвовали одиночные "гиперзвуковые ракеты", способные развивать высокую скорость и маневрировать после запуска, а в испытании в пятницу участвовала пара баллистических ракет малой дальности, запущенных с поезда.

В понедельник КНДР выпустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности в восточном направлении с аэродрома Сунан в Пхеньяне, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Ракеты пролетели около 380 километров и достигли максимальной высоты 42 километра, сообщили южнокорейские военные.

Министр обороны Японии Нобуо Киси сказал, что ракеты, по-видимому, упали в океан недалеко от восточного побережья Северной Кореи.

(Джош Смит при участии Элейн Лайз и Сакуры Мураками в Токио, Ю Лунь Тянь в Пекине и Хёнхи Шин в Сеуле. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

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