КНДР запустила две баллистические ракеты с аэродрома в Пхеньяне -- Ю.Корея
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СЕУЛ (Рейтер) - Северная Корея, предположительно, запустила в понедельник две баллистические ракеты малой дальности с аэродрома в Пхеньяне, сообщили военные Южной Кореи. Испытания стали четвертыми с начала января и указывают на расширяющийся ракетный арсенал КНДР.
Япония также сообщила об этом запуске, а главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно осудил его как угрозу миру и безопасности.
Менее чем за две недели Северная Корея, обладающая ядерным оружием, провела три других ракетных испытания, что является необычайно частой серией запусков. Пхеньян сообщил, что в двух из них участвовали одиночные "гиперзвуковые ракеты", способные развивать высокую скорость и маневрировать после запуска, а в испытании в пятницу участвовала пара баллистических ракет малой дальности, запущенных с поезда.
В понедельник КНДР выпустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности в восточном направлении с аэродрома Сунан в Пхеньяне, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Ракеты пролетели около 380 километров и достигли максимальной высоты 42 километра, сообщили южнокорейские военные.
Министр обороны Японии Нобуо Киси сказал, что ракеты, по-видимому, упали в океан недалеко от восточного побережья Северной Кореи.
(Джош Смит при участии Элейн Лайз и Сакуры Мураками в Токио, Ю Лунь Тянь в Пекине и Хёнхи Шин в Сеуле. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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