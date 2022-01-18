Доллар на пике 6 дней из-за скачка доходности UST, иена стабильна

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ГОНКОНГ (Рейтер) -Доллар достиг максимума шести дней во вторник благодаря скачку доходности американских казначейских облигаций, в то время как иена стабилизировалась после того, как Банк Японии сообщил, что будет придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 16:45 МСК вырос на 0,21% до 95,457​. Доходность 10-летних UST достигла двухлетнего максимума.

Японская иена была малоподвижна вблизи 114,59.

"Мы ожидаем перекроения процентной ставки в США: этот скачок доходности отражает ожидания повышения подразумеваемой конечной процентной ставки, а не просто более быстрые темпы ее повышения — что окажет поддержку доллару в первой половине года", — написал Кит Джукс из Societe Generale.

Евро снизился на 0,26% до $1,1377​, фунт стерлингов - на 0,35% до $1,3597​.

"Ожидается, что Банк Японии сохранит сверхмягкую политику в течение более длительного периода, в то время как любой рост инфляции будет скромным, около 1,0% в 2022 году", - сказал Карлос Казанова из UBP.

Японский центробанк повысил инфляционные прогнозы по итогам заседания во вторник, но подчеркнул свою решимость сохранить сверхмягкую денежно-кредитную политику, поскольку ожидается, что инфляция останется значительно ниже целевого уровня в 2% в ближайшие годы.

На этой неделе в календаре нет важных экономических данных из еврозоны, но инвесторы ждут выступлений главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, других членов руководства и протоколов декабрьского заседания ЕЦБ в четверг.

"Осси" подешевел на 0,32% до $0,7187​. Новозеландский долларснизился на 0,32% до $0,6775​.

Биткоин снизился на 1,87% до $41.463,43, эфириум - на 2,63% до $3.126,72.

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(Элизабет Хаукрофт при участии Алин Джон. Перевели Калеб Дэвис и Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

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