Японские акции закрылись в минусе на фоне роста доходности госбондов США

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции сдали завоеванные ранее позиции во вторник, так как рост доходности казначейских облигаций США заставил инвесторов проявлять осторожность, распродавая акции тяжеловесов рынка.

Индекс Nikkei снизился на 0,27% до 28.257,25 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,42%, закрывшись на отметке 1.978,38 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Nippon Steel Corp, Kobe Steel и JFE Holdings Inc, упавшие на 7,08​%, 6,8% и 6,78% соответственно.

"Настроения ухудшились из-за роста доходности казначейских облигаций США. Инвесторы думают, что рынок США упадет сегодня вечером", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities, добавив, что неоднозначные сигналы от Банка Японии после заседания также оказали давление на фондовый рынок.

Акции оператора магазинов Uniqlo Fast Retailing Co подорожали на 2,39%.

Банк Японии повысил во вторник повысил прогнозы инфляции и отметил растущие шансы на увеличение роста цен на сырьевые товары, что является признаком того, что страна устойчиво выходит из дефляции.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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