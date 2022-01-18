Банк Японии повысил прогнозы инфляции, но сохранил сверхмягкую политику

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ТОКИО (Рейтер) - Банк Японии повысил во вторник повысил прогнозы инфляции и отметил растущие шансы на увеличение роста цен на сырьевые товары, что является признаком того, что страна устойчиво выходит из дефляции.

Банк Японии ожидаемо оставил без изменений целевой показатель краткосрочных процентных ставок -0,1% и обещание держать долгосрочные ставки на уровне около 0% на заседании, завершившемся во вторник.

В ежеквартальном прогнозе Банк Японии повысил ожидания инфляции на год, начинающийся в апреле, до 1,1% по сравнению с предыдущей оценкой в 0,9%. Он также немного повысил прогноз инфляции на 2023 финансовый год с 1,0% до 1,1%.

"Инфляционные ожидания умеренно повышаются", — сказал Банк Японии, предупредив о риске того, что рост цен может произойти быстрее, чем ожидалось, если мировые цены на сырьевые товары останутся высокими.

Но с учетом того, что в ближайшие годы инфляция, вероятно, останется ниже целевого показателя в 2%, Банк Японии подчеркнул стремление сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику, несмотря на то, что другие центробанки движутся к выходу из антикризисной политики.

"В обозримом будущем Банк Японии, если правительство не окажет на него давление, скорее всего будет придерживаться политики с целью облегчить боль от инфляции, вызванной сырьевыми товарами и усугубляемой слабой иеной", - сказал Изуру Като, главный экономист Totan Research.

Банк Японии снизил прогноз экономического роста на финансовый год, заканчивающийся в марте, поскольку меры борьбы с пандемией снизили потребление и повлияли на цепочки поставок, ударив по объему производства.

В то же время ЦБ пересмотрел прогноз роста на следующий финансовый год в сторону увеличения до 3,8% с 2,9%, прогнозировавшихся в октябре.

(Лейка Кихара. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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