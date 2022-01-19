Индекс Nikkei упал до минимума 5 месяцев; акции Toyota, Sony возглавили снижение

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei опустился до минимума пяти месяцев в среду вслед за падением Уолл-стрит: лидерами снижения в индексе стали акции Sony Group и Toyota Motor.

Nikkei упал на 2,8% до 27.467,23, минимума с 20 августа, тогда как более широкий индекс Topix потерял 2,97%, закрывшись на уровне 1.919,72.

Основные индексы Уолл-стрит резко снизились накануне, так как слабый отчет банка Goldman Sachs обрушил финансовые акции, а акции техсектора продолжили распродажу на фоне роста доходности казначейских облигаций США до знаковых отметок. [.N]

"Инвесторы продавали японские акции, опасаясь, что рынок США обвалится из-за того, что Федеральная резервная система попытается повысить ставки вопреки некоторым отрицательным экономическим данным", - сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

Акции Sony Group обвалились на 12,79%, показав худшую динамику в индексе Nikkei, после того как ее конкурент - Microsoft - объявил о покупке разработчика компьютерной игры Call of Duty компании Activision Blizzard.

Бумаги Toyota Motor снизились на 4,97%. Автопроизводитель сообщил, что не сможет выполнить годовой план выпуска 9 миллионов автомобилей из-за нехватки чипов.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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