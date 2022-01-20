Nikkei отскочил от 5-месячного минимума благодаря снижению ставки в Китае

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An employee of the Tokyo Stock Exchange (TSE) works at the bourse in Tokyo August 26, 2015. Japanese stocks bounced slightly in another volatile session on Wednesday morning, but sentiment remained fragile despite aggressive policy easings by Beijing as a collapse in Chinese stocks threatened to wreak havoc on a stumbling economy. REUTERS/Yuya Shino
An employee of the Tokyo Stock Exchange (TSE) works at the bourse in Tokyo August 26, 2015. Japanese stocks bounced slightly in another volatile session on Wednesday morning, but sentiment remained fragile despite aggressive policy easings by Beijing as a collapse in Chinese stocks threatened to wreak havoc on a stumbling economy. REUTERS/Yuya Shino

ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei поднялся с пятимесячного минимума в четверг во главе с акциями Sony и других производителей видеоигр, после того как Китай снизил ряд ключевых ставок, чтобы поддержать замедляющуюся экономику.

Индекс Nikkei вырос на 1,11% до 27.772,93 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,98% до 1.938,53 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 4,60%.

Бенчмарк пережил резкое падение ранее в четверг, в результате чего достиг самого низкого внутридневного уровня с 23 августа. Неожиданное снижение процентной ставки в Китае сначала вызвало опасения относительно замедления экономического роста, но инвесторы были воодушевлены ралли акций в остальных странах региона, говорят участники рынка.

Учитывая, что спад в сфере недвижимости, как ожидается, продолжится, а быстро распространяющийся вариант коронавируса омикрон снижает потребительскую активность, многие аналитики в Китае ожидают, что потребуются дополнительные меры смягчения политики.

Подъем возглавили акции Konami Holdings Corp, Nexon Co Ltd и Sony Group Corp, подорожавшие на 6,2%, 6,01% и 5,84% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, Mitsui OSK Lines Ltd и T&D Holdings Inc, подешевевшие на 6,51​%, 5,26% и 4,54% соответственно.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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