Nikkei отскочил от 5-месячного минимума благодаря снижению ставки в Китае

ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei поднялся с пятимесячного минимума в четверг во главе с акциями Sony и других производителей видеоигр, после того как Китай снизил ряд ключевых ставок, чтобы поддержать замедляющуюся экономику.

Индекс Nikkei вырос на 1,11% до 27.772,93 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,98% до 1.938,53 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 4,60%.

Бенчмарк пережил резкое падение ранее в четверг, в результате чего достиг самого низкого внутридневного уровня с 23 августа. Неожиданное снижение процентной ставки в Китае сначала вызвало опасения относительно замедления экономического роста, но инвесторы были воодушевлены ралли акций в остальных странах региона, говорят участники рынка.

Учитывая, что спад в сфере недвижимости, как ожидается, продолжится, а быстро распространяющийся вариант коронавируса омикрон снижает потребительскую активность, многие аналитики в Китае ожидают, что потребуются дополнительные меры смягчения политики.

Подъем возглавили акции Konami Holdings Corp, Nexon Co Ltd и Sony Group Corp, подорожавшие на 6,2%, 6,01% и 5,84% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, Mitsui OSK Lines Ltd и T&D Holdings Inc, подешевевшие на 6,51​%, 5,26% и 4,54% соответственно.

