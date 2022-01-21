Японские акции закрылись в минусе, техсектор упал вслед за Nasdaq

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы снизились в пятницу из-за падения акций техгигантов после того, как американский индекс Nasdaq потерял 1%, поскольку опасения об инфляции и повышения процентных ставок подорвали аппетит к риску.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 0,9% на уровне 27.522,26, после падения более чем на 2% в начале сессии. Более широкий индекс Topix просел на 0,59% до 1.927,18.

По итогам недели Nikkei упал на 2,1%, показав самое сильное снижение с начала декабря, тогда как индекс Topix показал худшую неделю из восьми.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись резким снижением в четверг, поскольку инвесторы усомнились в выгодности вложений в акции после распродажи и перехода Nasdaq на территорию коррекции. Nasdaq закрылся на самом низком уровне с июня и с начала 2022 года уже упал почти на 12%.

Акции компаний, связанных с производством микросхем, возглавили снижение на японских биржах: бумаги Tokyo Electron упали на 6,2%, акции Advantest - на 3,98%, а Shin-Etsu Chemical - на 2,07%.

Акции Toyota Motor снизились на 2,48% после того, как автопроизводитель сообщил, что замедлит темпы производства на 11 предприятиях в Японии из-за роста заболеваемости коронавирусом среди работников корпорации и у поставщиков.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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