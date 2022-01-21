Инфляция в Японии достигла максимума почти 2 лет

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ТОКИО (Рейтер) - Базовые потребительские цены в Японии в декабре выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, показывая второй месяц подряд самые быстрые темпы почти за два года, показали данные в пятницу.

Рост инфляции привлек внимание руководства Банка Японии и вызвал опасения, что компании могу начать перекладывать более высокие расходы на потребителей.

"Маловероятно, что в Японии заработная плата вырастет так же резко, как в Соединенных Штатах. Но есть значительная вероятность того, что и экономический рост, и инфляция превзойдут ожидания", — сказал на заседании центробанка один из членов правления.

Рост базового индекса потребительских цен оказался немного меньше рыночных прогнозов и составил 0,6%.

Тем не менее, рост инфляции вряд ли вызовет немедленную отмену денежно-кредитных стимулов со стороны Банка Японии, так как она все еще значительно ниже целевого уровня в 2%.

Счета за электроэнергию для японских потребителей в декабре выросли на 13,4% в годовом выражении - самыми быстрыми темпами с 1981 года. Цены на бензин подскочили на 22,4%.

(Кантаро Комия, Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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