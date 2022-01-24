Нефть дорожает на фоне опасений о предложении из-за напряженности в Восточной Европе, на Ближнем Востоке

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ТОКИО (Рейтер) - Цены на нефть растут на фоне опасений о перебоях в поставках при растущей напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, что может привести к еще большему сужению рынка.

В то же самое время ОПЕК и ее союзники пока не справляются с наращиванием добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:02 МСК выросли на 0,69% до $88,5 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,65% до $85,69 за баррель.

Оба бенчмарка росли пятую неделю подряд на прошлой неделе, прибавив около 2% и достигнув самого высокого уровня с октября 2014 года. С начала года цены выросли еще более чем на 10% из-за опасений о сокращении предложения.

Подогревая опасения о перебоях в поставках в Восточной Европе, власти Соединенных Штатов отдали распоряжение об отъезде семей американских дипломатов из Украины, ссылаясь на сохраняющую угрозу военного вторжения со стороны России.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что в понедельник уничтожило две баллистические ракеты, запущенные хуситами в сторону ОАЭ; жертв при обстреле не было, передало государственное информационное агентство Emirates News Agency.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие союзники пытаются достичь целевого уровня повышения добычи на 400.000 баррелей в сутки.

Выполнение действующего уже длительное время пакта о сокращении производства нефти странами ОПЕК+ выросло примерно до 122% в декабре, сообщили Рейтер два источника в картеле. Это указывает на то, что некоторые нефтепроизводители не могут нарастить добычу.

(Юка Обаяси. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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