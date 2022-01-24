Японский индекс Nikkei отыграл потери, инвесторы осторожны в преддверии заседания ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei сменил динамику и закрылся ростом в понедельник, поскольку инвесторы скупали подешевевшие акции на фоне подъема фьючерсов на Уолл-стрит.

В то же время рост был ограничен, поскольку участники рынка осторожны в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе.

Nikkei вырос на 0,24% до 27.588,37 пункта. Ранее в ходе сессии бенчмарк снижался на 1,2% после того, как американские индексы S&P 500 и Nasdaq показали сильнейшее падение с марта 2020 года на прошлой неделе. Более широкий индекс Topix вырос на 0,14% до 1.929,87 пункта.

Акции поставщика оборудования для производства микросхем Tokyo Electron и бумаги Fast Retailing, владельца магазинов одежды Uniqlo, поднялись на 1,62% и 1,17% соответственно.

Акции производителя фотоаппаратов Canon выросли на 2,02% после сообщения о том, что чистая годовая прибыль компании вырастет на 20%. Акции Nikon прибавили 2,8%.

(Дзунко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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