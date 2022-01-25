Иена растет, евро падает на фоне тревог вокруг Украины, нервозности из-за ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Иена и доллар США выросли во вторник, в то время как чувствительный к риску новозеландский доллар упал вместе с евро на фоне растущего беспокойства по поводу потенциального военного конфликта РФ с Украиной и ускорения темпов ужесточения политики Федеральной резервной системы.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:10 МСК вырос на 0,09% до 96,001​.

"Осси" подешевел на 0,06% до $0,7136​. Новозеландский доллар снизился на 0,4% до $0,6671​.

Евро снизился на 0,15% до $1,1306​. Фунт стерлингов опустился на 0,09% до $1,3469​. Японская иена подорожала на 0,13%​ к доллару до 113,77 иены.

Австралийский доллар ненадолго вырос после того, как хорошие данные о потребительских ценах усилили аргументы в пользу повышения процентной ставки центрального банка в этом году, но затем поддался распродаже рискованных активов.

ФРС позднее сегодня начинает двухдневное заседание по вопросам политики, и инвесторы будут с нетерпением ждать любых намеков на сроки и темпы повышения ставок, а также на то, как быстро центральный банк будет сокращать более $8 триллионов на своем балансе, хранящихся в казначейских облигациях и ипотечных долговых бумагах.

Денежные рынки настроены на первое повышение ставки ФРС в марте и еще три повышения на четверть пункта до конца года.

"Доводы в пользу того, что ФРС может повысить ставки между мартовским и июньским заседаниями - даже уже в апреле - очень убедительны, и существует риск, что рынку все же придется пересмотреть цены, - сказал Рэй Этрилл из National Australia Bank.- Геополитический риск только добавил новый слой поддержки для безопасных активов".

Тем временем криптовалюты торгуются в минусе, но далеко от минимумов, достигнутых в начале недели.

Биткоин снизился на 1,81% до $36.058,6.

Эфириум снизился на 2,19% до $2.388,3.

(Кевин Бакленд. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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