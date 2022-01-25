Нефть растет на фоне геополитики, подогревающей опасения по поводу поставок

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ТОКИО (Рейтер) - Цены на нефть отскочили во вторник, восстановив часть потерь предыдущего дня, поскольку растущая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке усилила опасения по поводу возможных перебоев в поставках.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:27 МСК выросли на 0,93% до $87,07 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,76% до $83,94 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть достигли семилетних максимумов, чему способствовало ограниченное предложение в мире и оживление мирового спроса.

"Тон на рынке остается уверенным при поддержке растущего геополитического риска, - сказал Чиоки Чен из Sunward Trading.- Мы наблюдаем фиксацию прибыли при повышении цен, но покупательский аппетит остается высоким, поскольку нефтяные инвесторы обеспокоены перебоями в поставках в случае конфликта между Россией и Украиной."

"Риск снижения цен на рынке нефти будет ограничен, так как любое обострение ситуации в Украине или на Ближнем Востоке приведет к резкому росту цен", - сказал Сатору Йосида из Rakuten Securities.

"Кроме того, ожидается сохранение дефицита предложения, поскольку ОПЕК+ пока не может достичь целевого уровня добычи и, скорее всего, сохранит политику постепенного увеличения предложения", - добавил он.

(Юка Обаяси. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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