Nikkei упал до минимума 5 мес ввиду ситуации с Украиной, ожиданий повышения ставки ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei закрылся на пятимесячном минимуме во вторник из-за осторожности инвесторов в связи с ситуацией на границе с Украиной, расширением инфляционных рисков и опасениями о более скором, чем ожидалось, повышении процентной ставки ФРС США.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 1,66% до 27.131,34, минимума с 20 августа, в ходе сессии показав падение на 2,5% до 26.890,94 - минимума с 29 декабря.

Более широкий индекс Topix снизился на 1,72% до 1.862,62. Индекс стартапов Mothers Index упал на 4,82% до минимума с апреля 2020 года.

Акции техсектора толкнули индекс Nikkei вниз: бумаги инвестора в стартапы SoftBank Group подешевели на 5,34%, акции производителя оборудования для создания микросхем Tokyo Electron - на 2,69%. NIDEC потеряла 4,44%.

Инвесторы внимательно следят за каждым шагом ФРС США. Двухдневное заседание регулятора начнется во вторник, и инвесторы выдвигают предположения о том, что есть небольшая вероятность, что центробанк неожиданно объявит о повышении ставок уже с января. [MKTS/GLOB]

НАТО сообщила в понедельник, что приводит войска в состояние готовности и усиливает позиции в Восточной Европе дополнительными кораблями и истребителями в рамках действий, которые Россия осудила как "истерию" Запада в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной.

(Дзюнко Фудзита, бюро Рейтер в Токио. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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