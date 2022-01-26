Нефть дорожает из-за опасений о напряженности вокруг Украины

Новости





ЛОНДОН (Рейтер) -Цена на Brent в среду выросла примерно до $89 за баррель, приблизившись к семилетнему максимуму на фоне ограниченного предложения и геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке, вызывающей опасения о новых перебоях в поставках.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 15:53 МСК выросли на 1,11% до $89,18 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,91% до $86,38 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть достигли семилетних пиков из-за опасений, что поставки могут сократиться в связи с ситуацией вокруг Украины.

Президент США Джо Байден сказал во вторник, что подумает над введением санкций против президента России Владимира Путина, если РФ вторгнется в Украину.

Опасения о ситуации на Ближнем Востоке также усилились после того, как министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что в понедельник уничтожило две баллистические ракеты, запущенные хуситами в сторону военной базы в ОАЭ, где располагаются силы США.

"Опасения по поводу возможных перебоев в поставках на Ближнем Востоке и в России дают пищу для бычьей риторики на нефтяном рынке", - сказал Стивен Бреннок из нефтяной брокерской компании PVM.

"Понижательные риски для рынка ограничены из-за роста напряженности между Россией и Украиной и угрозы инфраструктуре в ОАЭ", - сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities, добавив, что нефть, вероятно, продолжит свой рост после заседания Федеральной резервной системы.

Данные API указали на снижение запасов нефти в США, сообщили в среду источники на рынке, говорившие на условиях анонимности, ссылаясь на данные Американского института нефти.

Теперь рынки ожидают официальных данных о запасах от Управления энергетической информации (EIA), которые будут опубликованы в 18.30 МСК.

Федрезерв объявит итоги заседания в 22.00 МСК.

Тем временем приближается еще одно значимое для рынка нефти событие: 2 февраля ОПЕК и партнеры проведут встречу для рассмотрения вопроса об очередном увеличении добычи.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

(Алекс Лоулер, при участии Юки Обаяси. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html