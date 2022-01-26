Евро вблизи месячного минимума из-за беспокойства о ситуации вокруг Украины, "ястребиной" ФРС
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ТОКИО (Рейтер) - Евро удерживается возле месячного минимума к безопасным доллару и иене в среду, так как трейдеры тревожатся о потенциальном военном конфликте в Украине и возможности ускоренного ужесточения политики Федрезерва США.
Евро к 09:57 МСК малоподвижен вблизи $1,1294 после снижения до $1,1264 накануне впервые с 21 декабря.
В паре с иеной единая валюта также торгуется без внятной динамики у отметки 128,71, на предыдущей сессии достигнув уровня 128,25, тоже впервые с 21 декабря.
Западные лидеры активизировали подготовку к возможным военным действиям России против Украины, а Москва сообщила, что с большой тревогой следит за ситуацией после того, как 8.500 американских военнослужащих были приведены в боевую готовность для отправки в Европу в случае эскалации.
Тем временем рынки ожидают завершения двухдневного заседания ФРС позднее в среду.
Денежные рынки в настоящее время закладывают в цены первое повышение ставки в марте, за которым последуют еще три повышения на четверть процентного пункта до конца года.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 96,018, во вторник поднявшись до отметки 96,273 - пика с 7 января.
"Настроения на рынке остаются неустойчивыми", - говорится в клиентской записке стратегов TD Securities.
Со стороны ФРС "любые намеки на отправную точку ужесточения политики или на "скорее" и "быстрее" в отношении повышения ставок могут повлиять на рынок", но "мы не ожидаем четких сигналов, к сожалению, и результатом могут стать неоднозначные сообщения", пишут они.
Фунт стерлингов стабилизировался на уровне $1,3502 после снижения до более чем трехнедельного минимума в $1,3436 накануне на фоне политической неопределенности в стране.
Канадский доллар вырос до 1,2601 в преддверии решения Банка Канады.
"Австралиец" подорожал на 0,08% до $0,7154, пытаясь восстановить потери после достижения месячного минимума в $0,70905 в понедельник.
Биткоин вырос на 0,96% до $37.329,25, эфириум снизился на 0,3% до $2.452,58.
(Кевин Баклэнд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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