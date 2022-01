Японские акции ушли в минус вслед за техсектором перед ФРС

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся в минусе в среду, так как технологические акции упали вслед за Уолл-стрит на фоне опасений по поводу ужесточения политики Федеральной резервной системы и напряженности вокруг Украины.

Nikkei снизился на 0,44% до 27.011,33 пункта после падения до 13-месячного минимума ранее в ходе сессии.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,25% до 1.891,85 пункта.

Подъем возглавили акции Suzuki Motor Corp, Nintendo Co Ltd и DOWA Holdings Co Ltd, подорожавшие на 5,77%, 4,36% и 3,48% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Idemitsu Kosan Co Ltd, Shionogi & Co Ltd и Ricoh Co Ltd, подешевевшие на 9,35​%, 5,77% и 5,33% соответственно.

Основные фондовые индексы США снизились во вторник вслед за техсектором на фоне неопределенности вокруг все более "ястребиной" ФРС и роста геополитической напряженности.

Инвесторы ждут от Федрезерва ясности относительно сроков и траектории повышения ставок для борьбы с инфляцией. Итоги двухдневного заседания будут объявлены в 22.00 МСК, пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22.30 МСК.[MKTS/GLOB]

"Инвесторы просто ждут окончания заседания ФРС, и то, какой будет динамика рынка после этого, будет полностью зависеть от итогов заседания", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

"Если смотреть на сегодняшнюю распродажу, рынок ожидает ястребиного шага, и вопрос в том, насколько ястребиной будет ФРС".

