Доллар вблизи пика 2,5 недель в преддверии решения ФРС

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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар в среду удерживается вблизи максимума двух с половиной недель, в то время как рисковые настроения стабилизируются в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы, на котором регулятор, как ожидается, сигнализирует о готовности начать повышать процентные ставки с марта.

Текущая неделя отмечена повышенной волатильностью, поскольку сочетание "ястребиной" позиции ФРС и замедления роста тревожит инвесторов, побуждая их сбрасывать высокодоходные технологические акции и искать убежища в безопасных активах, таких как доллар.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 16:25 МСК вырос на 0,18% до 96,119​.

Во вторник он коснулся пика с 7 января в 96,30.

Федрезерв в среду, как ожидается, сигнализирует о планах повышения процентных ставок в марте для борьбы с инфляцией. Регулятор, вероятно, на время оставит за скобками экономические риски, связанные с продолжающейся пандемией, волатильность рынка и опасения по поводу российского вторжения в Украину.

"Ястребиная позиция широко ожидается, поскольку ФРС готовит рынок к подъему ставки на следующем заседании 15-16 марта, а рынки заинтересованы в получении любых подсказок о том, как скоро ФРС допустит сокращение баланса", - сказали стратеги Brown Brothers Harriman.

Однако по словам стратега Citibank Эбрахима Рахбари, аппетит инвесторов к более рискованным активам, таким как акции и валюты развивающихся рынков, играет более важную роль для доллара, чем ожидаемая траектория повышения ставки ФРС.

"Настроения на рынке остаются хрупкими", - говорится в клиентской записке стратегов TD Securities.

Со стороны ФРС "любые намеки на отправную точку ужесточения политики или на "скорее" и "быстрее" в отношении повышения ставок могут повлиять на рынок", но "мы не ожидаем четких сигналов, к сожалению, и результатом могут стать неоднозначные сообщения", пишут они.

Евро подешевел на 0,2% до $1,1276​ после снижения до $1,1264 накануне впервые с 21 декабря.

По отношению к швейцарскому франку курс евро стабилизировался на уровне 1,0381 франка, недалеко от минимума середины 2015 года в 1,03, достигнутого в понедельник.

Биткоин вырос на 2,8% до $38.013, эфириум поднялся на 5,31% до $2.590,49.

(Сайкат Чаттерджи, при участии Кевина Баклэнда в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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