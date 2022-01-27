Nikkei на минимуме 14 мес из-за просадки техсектора после комментариев ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся на минимуме 14 месяцев в результате снижения тяжеловесов технологического сектора после того, как председатель Федрезерва США Джером Пауэлл сообщил о планах последовательного ужесточения политики.

Индекс Nikkei упал на 3,11% до 26.170,30 пункта. Более широкий индекс Topix опустился на 2,61% до 1.842,44 пункта.

"Американский рынок вчера не был устойчивым, что сделало инвесторов осторожными, и они поставили на то, что Уолл-стрит может упасть сегодня", - сказал Сэйити Судзуки из Токайского исследовательского института в Токио.

Акции производителя электродвигателей Nidec подешевели на 6,17% после нерадужного квартального отчета компании.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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