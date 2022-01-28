Путин будет в числе гостей на открытии Олимпиады-2022 в Пекине -- СМИ
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ПЕКИН (Рейтер) - Председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и проведет банкет для прибывающих глав государств и международных организаций, сообщают местные государственные СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел.
Среди гостей в сообщении названы президент России Владимир Путин, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
Открытие Зимних олимпийских игр в Китае запланировано на 4 февраля.
(Гэбриель Кроссли. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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