Путин будет в числе гостей на открытии Олимпиады-2022 в Пекине -- СМИ

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ПЕКИН (Рейтер) - Председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и проведет банкет для прибывающих глав государств и международных организаций, сообщают местные государственные СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел.

Среди гостей в сообщении названы президент России Владимир Путин, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Открытие Зимних олимпийских игр в Китае запланировано на 4 февраля.

(Гэбриель Кроссли. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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