Индекс Nikkei показал худшую недельную динамику за 2 месяца

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei восстановился в пятницу, отойдя от 14-недельного минимума закрытия благодаря сильной отчетности Apple Inc, но все же зафиксировал самое сильное недельное падение за два месяца.

Nikkei поднялся на 2,09% до 26.717,34 пункта, зафиксировав рост впервые за четыре сессии.

За неделю Nikkei снизился на 2,93%, показав четвертое недельное снижение подряд, поскольку японские акции присоединились к глобальной распродаже на фоне опасений о быстром ужесточении денежно-кредитной политики в США.

Более широкий индекс Topix в пятницу вырос на 1,87%, но снизился на 2,61% за неделю.

Apple Inc сообщила о рекордных продажах в праздничный сезон, несмотря на глобальную нехватку компьютерных чипов; финансовые результаты самой большой компании в мире по капитализации оказались выше прогнозов. Она также прогнозирует ослабление дефицита микросхем.

Бумаги Fuji Electric подскочили на 10,43%, возглавив рост в индексе Nikkei, после публикации сильных квартальных результатов в четверг.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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