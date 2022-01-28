Пятерка в фокусе: Ястребы реют, голуби в опасности

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(Рейтер) - Вслед за Федеральной резервной системой центральные банки Великобритании, еврозоны и Австралии проведут заседания на следующей неделе.

Банк Англии готов поднять ставки во второй раз менее чем за два месяца. И поскольку инвесторы пытаются угадать, насколько агрессивно ФРС будет бороться с инфляцией, пятничные данные о занятости в США будут находиться в центре внимания.

1. ГОРЯЧО

Федеральная резервная система явно стремится усмирить инфляцию и считает, что "исторически сжатый" рынок труда дает ей достаточно возможностей для повышения ставок без ущерба для роста занятости.

Данные о занятости за январь, которые будут опубликованы в пятницу, скорее всего, подтвердят это мнение. Экономисты, опрошенные Рейтер, прогнозируют, что экономика США создала 238.000 новых рабочих мест против 199.000 в декабре, когда занятость выросла меньше, чем ожидалось, из-за нехватки работников.

Доказательства укрепления рынка труда могут способствовать дальнейшим ставкам на то, насколько агрессивной будет ФРС - сейчас рынки ожидают примерно пять повышений стоимости заимствований на четверть пункта до конца года.

Тем временем сезон отчетности продолжается: Alphabet , материнская компания Google, и Amazon.com отчитаются о квартальных результатах 1 и 3 февраля соответственно. Но поскольку Уолл-стрит охвачена тревогой относительно повышения ставок, отчеты могут отойти на второй план в сравнении с данными о занятости и выступлениями представителей ФРС.

2. НА ВЗЛЕТЕ

На заседании Банка Англии в четверг ожидается повышение процентных ставок до 0,5% с 0,25%, чтобы сдержать инфляцию, достигшую самого высокого уровня почти за 30 лет.

Банк Англии в декабре стал первым в мире крупным центральным банком, ужесточившим политику, и рынки ожидают четыре повышения ставки на 25 базисных пунктов к концу 2022 года. Теперь инвесторы ищут подсказки о том, как быстро центробанк рассчитывает действовать дальше.

Главный вопрос, над которым бьются многие центральные банки, заключается в том, сможет ли серия повышений ставок в настоящее время сдержать инфляцию до того, как ценовое давление вызовет повышение требований к заработной плате.

Рынок будет следить за комментариями главы Банка Англии Эндрю Бейли о силе рынка труда, росте заработной платы и его мнении о том, насколько быстро нарастает инфляционное давление без учета сбоев в цепочках поставок и скачков цен на энергоносители.

3. РАЗДЕЛЕНЫ

Та же самая спорная тема - инфляция - провоцирует разногласия среди чиновников Европейского центрального банка.

Инфляция в еврозоне находится на рекордно высоком уровне 5%, и данные за январь, опубликованные в среду, могут дать "ястребам" новые аргументы в пользу изменения политики.

Комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард указывают на то, что в этом году инфляция вновь опустится ниже целевого уровня в 2% по мере ослабления давления со стороны высоких цен на энергоносители и проблем с поставками.

Она может снова дать отпор рыночным прогнозам о повышении ставок в этом году, которые не совпадают с ожиданиями ЕЦБ. Побочный эффект от ожиданий повышения ставок в США - это потенциальная головная боль для чиновников, стремящихся избежать нежелательного ужесточения денежно-кредитных условий.

Таким образом, заседание в четверг может оказаться оживленным, пусть даже никаких немедленных действий от регулятора не ждут - ЕЦБ уже изложил планы относительно сворачивания программы стимулирования PEPP.

4. ГОЛУБИ, ПРЯЧЬТЕСЬ!

По мере того как кампании повышения ставок набирают обороты в других крупных экономиках, "голуби" в руководстве центрального банка становятся вымирающим видом в Австралии.

Резервный банк Австралии проводит заседание во вторник на фоне самой высокой потребительской инфляции с 2014 года и самого сильного рынка труда с 2008 года, что усиливает давление на главу ЦБ Филипа Лоу, требуя принятия мер.

Лоу настаивает на том, что повышение ставки в 2022 году маловероятно, но экономисты расходятся во мнениях относительно того, уступит ли регулятор. Трейдеры, однако, уже давно считают, что Лоу отстает от инфляционной кривой, и прогнозируют повышение ставки в мае, а затем еще как минимум три повышения до конца года.

5. ГАДКИЕ УТЯТА НА ВОЛНЕ

Европейские банки, "гадкие утята" международных финансов, долгое время были в тени своих успешных американских конкурентов, которые превосходят их в прибыли и оценке.

Сейчас они пытаются наверстать упущенное. В ближайшие дни все еще несколько этих банков представят свои результаты за 2021 год.

Учитывая перспективу постепенного повышения процентных ставок, большинство европейских банков, за исключением пострадавшего из-за скандалов Credit Suisse, стремятся показать себя с лучшей стороны.

(Ира Иосебашвили в Нью-Йорке, Кевин Бакленд в Токио, Джон О'Доннелл во Франкфурте, Томми Уилкс и Дара Ранасингхе в Лондоне, при участии Дхара Ранасингхе. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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