Нефть на пути к лучшему месяцу с фев 2021г из-за проблем с поставками

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ТОКИО (Рейтер) - Нефть выросла более чем на 1% в понедельник, почти достигнув 7-летнего максимума, отмеченного на предыдущей сессии. Опасения насчет напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке привели к тому, что цены на сырье могут показать самый большой месячный рост почти за год.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09.28 МСК выросли на 1,23% до $91,14 за баррель, марки WTI - также на 1,23% до $87,89 за баррель.

"Основное беспокойство по поводу глобального дефицита предложения в сочетании с сохраняющимися геополитическими рисками заставило рынок начать неделю с сильной ноты", — сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Страны-производители, входящие в группу ОПЕК+, на встрече 2 февраля, скорее всего, примут решение придерживаться запланированного увеличения добычи в марте, сообщили Рейтер несколько источников в картеле.

ОПЕК+ с августа ежемесячно повышала целевые показатели добычи на 400.000 баррелей в сутки.

Цены на нефть демонстрируют признаки перегрева, так как трейдеры ожидают острой нехватки в этом году, сказал обозреватель Рейтер Джон Кемп.

Энергетические компании США на прошлой неделе увеличили число нефтяных и газовых установок и зафиксировали по итогам января рекордную череду из 18 подряд месяцев наращивания бурения на фоне взлета цен на нефть до максимумов с 2014 года.

Напряженность в отношениях между Россией и Западом также повлияла на цены на нефть. Генеральный секретарь НАТО сказал в воскресенье, что Европе необходимо диверсифицировать поставки энергоносителей ввиду возможности вторжения РФ в Украину; глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала нападение "весьма вероятным".

(Юка Обаяси. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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