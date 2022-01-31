Nikkei вырос на 1% за счет ралли техсектора, после слов премьер-министра

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ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei во второй половине дня продолжил ралли, возглавляемое технологическим сектором, после того как премьер-министр страны сказал, что в настоящее время не рассматривает возможность введения нового чрезвычайного положения.

Акции производителей микрочипов, Sony и инвестора в стартапы SoftBank Group подтолкнули базовый индекс вверх после сильных отчетов их коллег с Уолл-стрит в конце прошлой недели.

Индекс Nikkei вырос на 1,07% до 27.001,98 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,01% до 1.895,93 пункта.

Бумаги SoftBank Group подорожали на 4,5%, а Sony Group - на 3,96%.

"Направление рынка на этой неделе будет зависеть от предстоящих экономических данных США и корпоративных отчетов".

(Кевин Баклэнд и Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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