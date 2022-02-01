Нефть дорожает на фоне низкого уровня предложения, восстановления после пандемии

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ТОКИО (Рейтер) - Цены на нефть растут во вторник, держась вблизи достигнутого на прошлой неделе максимума семи лет, в ожидании, что из-за ограниченного увеличения добычи крупными производителями нефти и устойчивого восстановления спроса на топливо после пандемии уровень предложения будет сдержанным.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:29 МСК выросли на 0,24% до $89,47 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,27% до $88,39 за баррель.

Бенчмарки достигли самого высокого уровня с октября 2014 года в пятницу - $91,70 и $88,84 за баррель соответственно. В январе котировки поднялись примерно на 17%, показав самый большой месячный прирост с февраля 2021 года, на фоне дефицита предложения и геополитической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

"На рынках сохраняется оптимистичный настрой из-за ожиданий ограниченного предложения по мере роста спроса, в то время как опасения о распространении штамма омикрон отступают", - сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

"Все внимание сосредоточено на решении ОПЕК+ (2 февраля), а также на развитии конфликта между Россией и странами Запада из-за ситуации на границе с Украиной", - добавил он.

Рыночные аналитики и источники Рейтер в целом ожидают, что ОПЕК+ - Организация стран-экспортеров нефти и её союзники во главе с Россией - сохранит в силе политику постепенного увеличения добычи на встрече в среду.

Уровень соблюдения Россией условий сделки ОПЕК+ в декабре прошлого года был на исторически максимальном уровне - 107%, следует из документа ОПЕК+, копией которого располагает Рейтер.

Добыча нефти картелем в январе оказалась ниже уровня, запланированного в рамках сделки, показал опрос Рейтер в понедельник. Кроме того, некоторые производители не в состоянии нарастить добычу даже при высоких ценах на сырье.

"Мы не ожидаем больших сюрпризов от встречи ОПЕК+, хотя есть маленький шанс, что саудиты по своей инициативе увеличат производство вне рамок соглашений ОПЕК, чтобы избежать падения спроса из-за повышения цен", - сказал Наохиро Нимура из Market Risk Advisory.

"Но если неожиданностей не будет, (котировка) Brent, как ожидается, будет оставаться между $85 и $95 какое-то время", - добавил он.

(Юка Обаяси при участии Гевина Мэгуаира. Перевела Анна Бахтина.)

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