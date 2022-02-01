Японские акции выросли во главе с техсектором

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Men wearing protective face masks walk under an electronic board showing Japan’s Nikkei share average inside a conference hall, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Tokyo, Japan January 25, 2022. REUTERS/Issei Kato
Men wearing protective face masks walk under an electronic board showing Japan’s Nikkei share average inside a conference hall, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Tokyo, Japan January 25, 2022. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись ростом во вторник, так как котировки технологического сектора выросли вслед за Уолл-стрит, хотя фондовые индексы страны потеряли большую часть завоеванных в начале сессии позиций на фоне слабости американских фьючерсов.

Индекс Nikkei вырос на 0,28% до 27.078,48 пункта после роста на 1,5% в начале сессии.

Более широкий индекс Topix мало изменился и закрылся на отметке 1.896,06 пункта.

Подъем возглавили акции Pacific Metals Co, TDK и NEC, подcкочившие на 11,34%, 11,22% и 11,01% соответственно.

Бумаги Sony Group поднялись на 0,39% после объявления о приобретении американской Bungie - создателя видеоигр Halo и Destiny - за $3,6 миллиарда.

Основные американские фондовые индексы закрылись ростом в понедельник, завершив волатильный для Уолл-стрит месяц.

Технологический индекс Nasdaq едва избежал худшего начала года в своей истории, показав худший первый месяц с 2008 года, а индекс S&P 500 зафиксировал самые слабые январские результаты с 2009 года.

"Учитывая отсутствие факторов, влияющих на рынок, снижение фьючерсов в США повлияло на настроения", - сказал Масахико Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy