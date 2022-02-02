Нефть отходит от максимумов 7 лет на фоне сокращения запасов, в фокусе - ОПЕК+

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ЛОНДОН (Рейтер) -Котировки нефти в ходе дневной сессии развернулись и отступают от семилетних максимумов, достигнутых на прошлой неделе: сокращение запасов указывает на высокий спрос и нехватку предложения, но инвесторы сохраняют осторожность в преддверии встречи ОПЕК+ позднее сегодня.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 14:43 МСК подешевели на 0,37% до $88,83 за баррель, марки WTI - снизились на 0,17% до $88,05 за баррель.

Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% из-за нехватки поставок и геополитической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. В пятницу цены достигли максимальных уровней с октября 2014 года: нефть марки Brent отметилась возле $91,70, а североамериканская WTI - на $88,84.

"Падение запасов сырой нефти в США оказало поддержку ценам, хотя увеличение запасов бензина частично компенсировало бычьи настроения", - сказал Сатору Йосида из Rakuten Securities.

"ОПЕК+, скорее всего, сохранит свою политику неизменной, а это означает, что дефицит предложения и тенденция к росту цен на нефть сохранятся", - сказал он.

Запасы нефти в США упали на 1,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 28 января, в то время как аналитики ожидали увеличения на 1,5 миллиона баррелей, согласно источникам на рынке, которые ссылаются на данные Американского института нефти (API).

Однако запасы бензина выросли на 5,8 миллиона баррелей, превысив ожидания аналитиков о росте на 1,6 миллиона баррелей.

Совместный технический комитет ОПЕК+ ждет, что профицит на рынке нефти в 2022 году достигнет 1,3 миллиона баррелей в сутки, что чуть ниже предыдущего прогноза на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете комитета, с которым ознакомился Рейтер.

"Я думаю, что увеличение на 400.000 баррелей в сутки (со стороны ОПЕК+) уже заложено в цену, однако, судя по последним данным о соблюдении сделки (ОПЕК+), оно будет меньше из-за факторов, ограничивающих добычу", - сказал Тамас Варга из PVM Oil Associates, добавив, что холодная погода в США также должна поддержать цены.

Напряженность в отношениях между Россией и Западом также способствовала росту цен на нефть.

Россия и Запад втянуты в масштабное противостояние из-за системы безопасности в Европе: РФ требует от США и НАТО гарантий нерасширения блока на восток и невступления в него Украины; Вашингтон и Брюссель не намерены отказываться от политики открытых дверей и подозревают Москву в намерении вторгнуться в соседнюю страну, что Кремль отрицает.

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(Юка Обаяси в Токио и Джулия Пейн в Лондоне. Перевели Калеб Дэвис и Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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