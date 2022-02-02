Японские акции закрылись в плюсе вслед за ралли Уолл-стрит

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись на положительной территории в среду, так как ралли Уолл-стрит поддержало аппетит к риску, побуждая инвесторов скупать акции, распроданные в прошлом месяце, а также бумаги с хорошими перспективами.

Индекс Nikkei вырос на 1,68% до 27.533,60 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 2,14% до 1.936,56 пункта.

"Инвесторы осознали, что были слишком чувствительны к риску, и выкупили акции, которые были перепроданы", - сказал Икуо Мицуи из Aizawa Securities.

"Кроме того, инвесторы стали больше реагировать на позитивные новости, поэтому они покупали акции с хорошими финансовыми результатами. Но рынок поднялся до уровня, на котором инвесторы могут стать осторожными и начать продавать".

Акции Sony Group выросли на 4,93% в преддверии квартального отчета компании, опубликованного после закрытия рынка. Японская корпорация отчиталась о росте квартальной операционной прибыли на 32%, значительно превысившем прогнозы.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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