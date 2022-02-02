Прибыль Sony в 3 кв взлетела на 32% благодаря "Человеку-пауку"

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японская корпорация Sony Group Corp отчиталась в среду о росте квартальной операционной прибыли на 32%, значительно превысившем прогнозы.

Операционная прибыль в октябре-декабре достигла 465,2 миллиарда иен ($4,05 миллиарда), в то время как прогноз Refinitiv, составленный на основе опроса девяти аналитиков, предусматривал 351,6 миллиарда иен.

Прибыль подразделения кинофильмов увеличилась в семь раз до 149,4 миллиарда иен, а выручка бизнеса более чем удвоилась благодаря успеху фильма "Человек-паук: Нет пути домой" и приквела к саге, "Веном 2".

Sony повысила прогноз годовой прибыли до 1,2 триллиона иен с 1,04 триллиона, что также выше средней оценки 24 аналитиков в 1,09 триллиона иен, приведенной Refinitiv.

Конгломерат, чья деятельность охватывает сектора от развлечений до датчиков и финансовых услуг - перешел на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) с американского стандарта GAAP в текущем финансовом году.

Высокий спрос на игровую приставку PlayStation 5 (PS5) помог Sony продать 3,9 миллиона консолей в третьем квартале, однако дефицит полупроводников затрудняет удовлетворение этого спроса.

Во вторник компания объявила о покупке Bungie Inc https://www.reuters.com/technology/sony-buy-videogame-developer-bungie-36-billion-deal-2022-01-31, создателя видеоигры Halo, за $3,6 миллиарда.

В январе генеральный директор Sony Кэнъитиро Ёсида представил в Лас-Вегасе прототип нового электромобиля и объявил о формировании транспортного подразделения в корпорации.

($1 = 114,7300 иены)

(Сэм Насси. Перевела Анна Козлова. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html