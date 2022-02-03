Японские индексы прервали четырехдневную череду роста, Sony, Panasonic потеряли по 6%

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции прервали четырехдневную череду роста в четверг под давлением ослабевших фьючерсов на индекс Nasdaq; инвесторы продавали бумаги технологических компаний на фоне опасений вокруг игрового подразделения Sony Group и снижения квартальной прибыли Panasonic.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 1,06% до 27.241,31, в то время как более широкий индекс Topix сбавил 0,86% до 1.919,92.

"Сегодня японские рынки просела вслед за падением фьючерсов на индексы США, вызванным падением акций Meta на внебиржевых торгах", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

Акции Sony Group снизились на 6,08% после четырех сессий роста подряд из-за вновь возникших опасений о игровом подразделении компании в связи с дефицитом комплектующих и конкуренцией с более крупными соперниками.

Бумаги Panasonic снизились на 6,86% после того, как компания отчиталась о падении операционной прибыли на 44% - хуже прогнозов - в третьем финансовом квартале.

В четверг фьючерсы на американские акции снизились на внебиржевых торгах вслед за резким падением Meta Platforms Inc, владеющей соцсетью Facebook.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html