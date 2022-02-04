США ввели визовые ограничения в отношении ряда граждан Белоруссии из-за репрессий против спортсменов
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ВАШИНГТОН (Рейтер) - Соединенные Штаты сообщили в четверг, что вводят визовые ограничения для нескольких граждан Белоруссии в связи с репрессивными действиями против спортсменов за рубежом, в том числе попыткой принудительного отзыва спринтера Кристины Тимановской с Олимпийских игр в Токио.
Легкоатлетка отказалась возвращаться домой летом 2021 года, когда ее отстранили от участия в соревнованиях против ее воли после того, как она публично пожаловалась на тренеров сборной Белоруссии.
"Мы солидарны с Тимановской и всеми, кто столкнулся с попытками режима (в Минске) заглушить критику", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Решение было принято в связи с "участием в экстратерриториальной деятельности, направленной на подавление несогласных", сообщил Госдепартамент, не уточняя, кто именно подпал под новые визовые ограничения.
Блинкен также призвал Минск освободить всех политических заключенных и начать искренний диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом Белоруссии.
(Тим Эхманн. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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